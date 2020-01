Un altro uruguaiano per il Cagliari. Il Psv ha annunciato che Gaston Pereiro martedì non si allenerà: un indizio ulteriore riguardo il suo possibile trasferimento in Sardegna.

Gli agenti del calciatore, che può giocare da trequartista e da attaccante esterno, martedì saranno in Italia per provare a chiudere, concretizzando così il colpo architettato dal presidente Giulini.

Il classe 1995 è in Olanda dal 2015: in precedenza giocava nel Nacional Montevideo. Vanta 10 presenze con la 'Celeste'.

SPORTAL.IT | 28-01-2020 11:39