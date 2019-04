Un "Bazooka" per Busto Arsizio

Francesca Villani è il primo nome nuovo della Unet E-Work Busto Arsizio per la stagione 2019-2020. La schiacciatrice, 187cm di altezza, nata a Prato il 30 maggio 1995, arriva al Palayamamay dalla Banca Valsabbina MilleniumBrescia, dove ha giocato per due anni, nel 2017-18 come principale protagonista della promozione in serie A1 e nel 2018-19, stagione della sua definitiva consacrazione: l'anno di esordio nella massima serie ha messo in evidenza tutte le qualità dell'attaccante toscana, miglior realizzatrice italiana di posto 4 dell'intero torneo con 309 punti messi a segno in 94 set disputati (di cui 10 ace e 24 muri).

Le ottime prestazioni di "Bazooka" (questo il soprannome pallavolistico dell'atleta, che ne descrive perfettamente le spiccate caratteristiche agonistiche), hanno colpito anche il coach della nazionale Mazzanti che l'ha inserita nel gruppo di lavoro azzurro, già all'opera al Centro Pavesi di Milano

