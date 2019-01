Un big del Real fa sognare tifosi Inter e non è Modric

E se tra tanti litiganti a godere fosse l’Inter? I nerazzurri sotto traccia si sono inseriti nella corsa a Isco, il talento del Real Madrid che non si trova più a suo agio nei blancos. Il trequartista non si sente valorizzato e probabilmente neanche l’addio del tecnico Solari, con cui è entrato in rotta da tempo, riuscirà a fargli cambiare idea. Il giocatore vuole andar via e sa bene che sulle sueb tracce ci sono fior di club, dal Manchester City al Psg fino alla Juventus. L’ultima arrivata è proprio l’Inter che da quando è arrivato Marotta può permettersi di sognare in grande. Non è un mistero che Spalletti ami la figura del giocatore tra le linee che scombussoli i piani avversari e crei alternative offensive.

LE REAZIONI – Lo era Rafinha, avrebbe dovuto esserlo Nainggolan ma potrebbe diventarlo proprio Isco. Il sito bauscia.com lancia l’indiscrezione (https://www.bauscia.it/inter-in-corsa-per-assicurarsi-isco-dal-real-madrid-83366/) e fioccano i commenti dei tifosi. Tutti positivi ovviamente: “Dai sarebbe perfetto e Asulio con la sua masterclass vuole pagare 50 milioni Barella che nemmeno li vale”. C’è chi esagera (“Lui più Modric per Mauro e siamo tutti contenti…”) ma è un coro di “magari”.

SPORTEVAI | 26-01-2019 11:31