Un big del Torino è pronto a rinnovare

Secondo diverse indiscrezioni Nicolas N'Koulou è pronto a prolungare il suo contratto con il Torino fino al 2023.

Il centrale granata, riscattato quest'estate dal Lione, ha fornito prestazioni solide e di personalità, diventando uno dei punti cardine della squadra di Mazzarri.

In questa stagione N'Koulou è sceso in campo in undici occasioni tra campionato e Coppa Italia, segnando la rete che ha permesso al Torino di vincere contro la Spal. Attualmente il contratto che lo lega al club di Cairo è in scadenza nel 2020 ma la firma per il prolungamento di tre anni potrebbe arrivare entro Natale.

Prima di arrivare in Italia, il centrale ha vestito le maglie di Olympique Lione, Marsiglia, Monaco e Kadji Sports. In Nazionale vanta 72 presenze condite da un gol.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 13:20