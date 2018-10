Un dito mignolo mette ancora nei guai Mourinho

Non solo l’ombra di Zidane e il rischio di un esonero (costosissimo, visto che gli frutterebbe circa 20 milioni di euro) che resta possibile nonostante il successo in rimonta sul Newcastle per 3-2 nell’ultimo turno di Premier. Josè Mourinho continua ad essere nell’occhio del ciclone mediatico e continua la sua battaglia personale da “uno contro tutti” che potrebbe costargli cara. Le sue offese davanti alle telecamere con mittenti non dichiarati (ma è palese che si riferiva ai giornalisti) con epiteti volgari (“fodas filhos de puta, ovvero “Andate aff.., figli di p…”) avevano messo già in allarme la Football Association ma lo Special One rischia anche per i gesti fatti in un’intervista alla tv portoghese, dove ha mostrato per tre volte il dito mignolo alle telecamere, con chiara allusione alla scarsa virilità di alcuni commentatori suoi critici accaniti. La Fa ha già esaminato il filmato e la scena si è ripetuta tre volte dopo il successo sulla squadra di Benitez. Interpretazione univoca dei giudici: era un riferimento a persone poco dotate.

Tra Mou ed alcuni opinionisti è da tempo in atto una vera e propria guerra: in particolare c’è Paul Scholes che lo attacca da tempo. L’ex stella di Old Trafford ha anche pubblicamente deto che Mourinho è fonte di imbarazzo per i Red Devils. E Mourinho crede che Scholes e Rio Ferdinand siano parte di quella che lui chiama una “caccia all’uomo” contro di lui. Gli è stato chiesto sabato cosa significava il gesto delle dita e lui si è limitato a rispondere in maniera lapidaria: “È un dito. È un dito più piccolo degli altri. È un dito”. La Football Association ricontrollerà ora il filmato, valuterà la traduzione e poi deciderà se prendere provvedimenti. La Premier è ferma per la sosta internazionale. Alla ripresa, il 20 ottobre il Manchester United giocherà a Londra, in casa del Chelsea di Maurizio Sarri.

SPORTEVAI | 09-10-2018 10:11