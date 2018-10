Un ex Barcellona fa sprofondare il Real Madrid

Quarta partita senza vincere e oltre 400 minuti senza gol. Sono questi i numeri della crisi del Real Madrid, sconfitto 1-0 in pieno recupero dalla sorpresa Alaves nell'ottava giornata di Liga.

A Vitoria i blancos non cadevano dal 1931 e adesso la panchina di Julen Lopetegui, già a rischio dopo il ko in Champions contro il Cska Mosca, scricchiola davvero. Per rendere l'idea del momento vissuto dai campioni d'Europa il dato che solo altre due volte nella propria gloriosa storia il Real era rimasto senza gol per quattro partite consecutive.

Madrid lento nel possesso palla e di fatto mai pericoloso e tradito da Bale, che ha chiesto il cambio nel finale. La sconfitta è maturata al 95’ su tap in di Manu Garcia dopo un angolo sventato da Courtois.

L’Alaves, allenato dall'ex bandiera del Barcellona Abelardo, affianca in classifica il Real Madrid a 14 punti, momentaneamente in testa insieme ai catalani.

SPORTAL.IT | 06-10-2018 21:45