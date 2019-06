Un ex Inter del Triplete si propone, ma i tifosi sono scettici

Per i tifosi nerazzurri l’anno del triplete rimarrà indimenticabile. Anche a distanza di quasi un decennio i protagonisti di quella meravigliosa cavalcata sono ancora amatissimi dal popolo interista (basti pensare a José Mourinho) ma paradossalmente proprio uno di quelli che era presente (seppur con un ruolo da comprimario) nella rosa di quella squadra vincente ora che vorrebbe tornare non ha trovato i favori dei suoi ex tifosi.

Un austriaco alla Pinetina – Si tratta di Marko Arnautovic, attualmente al West Ham, che in alcune dichiarazioni ha lasciato intendere che gradirebbe molto un possibile ritorno all’Inter. Il prezzo fissato dal club inglese è di 25 milioni di euro, quindi non proprio una operazione semplicissima s enon verranno prima effettuate alcune cessioni (si parla dell’addio di Borja Valero). Il punto è che sul web i sostenitori nerazzurri non sembrano molto entusiasti.

Reazioni deluse – C’è chi scrive “Ma come? Da Lukaku siamo finiti ad Arnautovic? Ma Conte le sa queste cose o gli hanno nascosto tutto??” e chi commenta con “Arnautovic e gli altri nomi che ci vengono accostati a parte Lukaku per ora fanno ribrezzo.Spero stiano trattando altri giocatori altrimenti…”. In un mare di nerativismo c’è però anche chi prova a vedere il lato buono della cosa e scrive “Arnautovic mi piaceva già quando lo prendemmo nel 2009, adesso è diventato veramente un bel giocatore. Lo prenderei subito, anche perché se arrivasse un titolare avere lui come sostituto sarebbe veramente un lusso che nessuna altra squadra potrebbe permettersi”.

