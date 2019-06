Un ex Juve critica CR7: “Ecco perché non è quello di 5 anni fa”

Ora che Maurizio Sarri s’è presentato al mondo Juventus, tutti si chiedono come giocherà la sua squadra. Al quesito ha provato a rispondere Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, che a Radio Sportiva ha spiegato che i tifosi della Juve dovranno avere fiducia nel nuovo allenatore, uno che ha dimostrato in passato di poter dare un gioco offensivo, piacevole e anche redditizio alle proprie squadre. “Sono un suo grande estimatore – ha dichiarato Tacchinardi in radio – Sarri è partito dal nulla ed ha lavorato sul campo, arrivando fino alla Juventus. Nei suoi confronti è stato fatto un tritacarne”.

BASTA POLEMICHE. All’ex centrocampista non sono piaciute le polemiche che non solo i tifosi del Napoli – che lo accusano di tradimento – hanno rivolto a Sarri. Per Tacchinardi Sarri alla Juve ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera, che poco ha a che fare con la rivalità degli ultimi anni tra i bianconeri e gli azzurri. “Se fossi stato in Sarri – ha aggiunto Tacchinardi – mi sarei presentato in conferenza e non avrei risposto ad una sola domanda sul passato. È come se avesse ammazzato qualcuno, non è accettabile”. Venendo agli aspetti tattici, Tacchinardi si dice incuriosito dalle scelte tattiche che Sarri potrebbe fare, in particolare riguardo a due giocatori. “Sarri ha fatto segnare una barca di gol a Higuain e ha scoperto Mertens nel ruolo di centravanti… Ora sono curioso di vedere cosa si inventerà per Dybala e Pjanic, che potrebbe giocare davanti alla difesa, come faceva Jorghino, oppure tornare a fare l’interno”.

LA QUESTIONE RONALDO. Ma il giocatore più atteso è, ovviamente, Cristiano Ronaldo. CR7 non ama giostrare da prima punta, ma nel 4-3-3 di Sarri allora dovrebbe agire da attaccante esterno (a meno che l’allenatore non decida di tornare al 4-3-1-2 di Empoli). Per Tacchinardi, che non nasconde una lieve critica a CR7, l’ipotesi del portoghese che parte dalla fascia non è praticabile. “Ronaldo potrebbe fare la prima punta perché non ha più lo strappo che aveva 5 anni fa nell’uno contro uno. Credo che questo sarà la prima questione che Sarri dovrà risolvere”.

SPORTEVAI | 21-06-2019 13:20