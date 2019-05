Un ex juventino per il Napoli

Dopo la finale di Champions League conquistata eliminando l’Ajax al termine di una partita incredibile, Fernando Llorente è pronto a giocare una finale europea per la seconda volta nella sua carriera. Come ricordato in un’intervista a Sky durante un bel siparietto con l’ex compagno di squadra Andrea Pirlo, questa volta il ‘Re Leone’, come lo soprannominavano i tifosi juventini, è pronto a vendicare la sconfitta dei bianconeri a Berlino contro il Barcellona alzando la Coppa dei Campioni.

L’entrata in campo di Llorente nel secondo tempo di Ajax-Tottenham è stata decisiva per il 3-2 finale in favore degli Spurs. Con la sua altezza di 1 metro e 93 centimetri, lo spagnolo ha fatto a sportellate per tutti e 51 i minuti della sua gara mandando in tilt completa sia Blind che De Ligt e riuscendo con una sponda di ginocchio a spalancare la strada per il terzo gol di Lucas Moura. A fine partita, Jesus Llorente, fratello e procuratore di Fernando, ha rilasciato a Radio Kiss Kiss importanti dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito e di un possibile quanto clamoroso trasferimento al Napoli: “Quando ci sono dei rumors un fondo di verità c’è sempre – ha detto in riferimento alla possibilità di vestire l’azzurro -. Siamo juventini, ma sarebbe bello vivere un’esperienza a Napoli“.

Poche parole, ma che lasciano aperte molte porte sia per l’attaccante che per la squadra di Carlo Ancelotti. Nonostante i 34 anni compiuti a febbraio, la stagione di Llorente può vantare numeri di tutto rispetto: nelle 33 presenze stagionali, di cui solo 6 da titolare, l’ex Swansea e Siviglia ha realizzato un totale di 8 gol (2 dei quali in 3 presenze in Champions League) e 5 assist.

La rete più importante della stagione è senza ombra di dubbio quella che risale al 17 aprile e che ha eliminato dall’Europa il Manchester City di Pep Guardiola ai quarti di finale, facendolo così diventare un idolo dei tifosi degli Spurs. Nel suo passato in bianconero è stato allenato sia da Antonio Conte che da Massimiliano Allegri e ha lasciato indubbiamente il segno tra i tifosi juventini che lo esaltano tuttora per essere un’importante presenza fisica in area di rigore, oltre che a un ottimo uomo squadra.

Nonostante non abbia mai segnato moltissimi gol, Allegri prima e Conte poi hanno tentato di convincerlo rispettivamente a rivestire la maglia bianconera tornando a Torino e di indossare la divisa del Chelsea.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 18:00