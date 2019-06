Ex Napoli contro Ancelotti: “Non capisco la sua scelta”

Carlo Ancelotti è finito nel mirino di un grande ex del passato azzurro, a cui non è piaciuta la scelta di portare il figlio Davide nello staff del Napoli. Ad attaccare il tecnico azzurro è Alessandro Renica, difensore che ha legato il suo nome ai trionfi dell’era maradoniana. Su Facebook Renica ha usato termini piuttosto duri per la scelta di Ancelotti, che ha voluto il figlio Davide come suo secondo all’inizio della sua avventura in azzurro.

IL POST. “Dal punto di vista professionale sembra una marchetta…”, ha scritto l’ex libero, autore del leggendario gol qualificazione nella celebre semifinale di Coppa Uefa contro la Juventus. “Il figlio di Ancelotti potrebbe essere bravo anche se giovane, ma il suo percorso lo dovrebbe fare senza la protezione del papà fuori da Napoli, e poi vediamo!”. Una critica chiara, dura, ma che Renica conclude con un affondo ancora più duro. “Per me è una debolezza di Carlo – la stoccata dell’ex libero – in altri tempi forse una vergogna”. In pubblico Ancelotti ha più volte difeso la sua scelta di inserire il figlio Davide nel proprio staff.

“PRENDI FABIAN”. Anzi ha svelato come sia stato proprio il figlio a suggerire, nella scorsa estate, l’acquisto di Fabian Ruiz, uno dei pallini di Ancelotti junior. Davide è molto ben voluto dal gruppo azzurro e anche in tv ha dimostrato una certa conoscenza del calcio, quando chiamato a sostituire il padre nelle conferenze post gara. Naturalmente, portare il nome Ancelotti non può non esporre lui e l’allenatore azzurro a critiche come quella di Renica.

SPORTEVAI | 22-06-2019 15:53