Un ex rivale di Valentino Rossi torna a correre

Sete Gibernau torna a correre. Nel 2019 il centauro spagnolo farà ritorno in pista in sella su una moto del team Pons Racing per disputare la prima stagione della FIM Enel MotoE World Cup, nuovo campionato di motociclette elettriche al via l'anno prossimo.

Gibernau, 45 anni, si è ritirato nel 2009 dopo undici stagioni nella classe regina del Motomondiale, in cui ha duellato spesso con Valentino Rossi ed è stato due volte vicecampione del mondo nel 2003 e nel 2004. L'ufficialità dell'accordo verrà data nel weekend del Gran Premio di Valencia nel corso di una conferenza stampa.

Queste le dichiarazioni di Sete: "Non avevo mai considerato l’idea di tornare a competere dopo il mio ritiro. La vita però riserva sempre qualche sorpresa e dopo dieci anni lontano dalle corse sono di nuovo qui. Ringrazio Sito Pons per l’opportunità, ha insistito tanto fino a convincermi. Non è solo una nuova sfida ma anche una nuova tappa emozionante, lavorerò duramente per essere all’altezza di una richiesta di questo tipo. Sono particolarmente contento poi di vivere questo nuovo progetto di moto elettriche e poter aiutare nello sviluppo, oltre a poter dire che ho guidato per ben tre generazioni di moto nel Campionato del Mondo, ovvero le due tempi del passato, le quattro tempi del presente e le elettriche del futuro".

Molto contento Sito Pons: "Quando hanno ufficializzato la nuova Coppa del Mondo MotoE, abbiamo pensato subito che avremmo voluto farne parte. Senza dubbio le moto elettriche saranno il futuro del motociclismo e fare parte di questo progetto fin dall’inizio ci riempie di orgoglio. Sarà un campionato completamente nuovo e per noi era logico puntare su un pilota di esperienza, e non vedo miglior soluzione di Sete Gibernau. Conosco le sue capacità e, da quando ha accettato, ho la certezza che darà il meglio di sé per lottare per le posizioni di vertice, come ha sempre fatto in tutta la sua carriera. La sua esperienza e le sue caratteristiche lo renderanno un punto di riferimento della categoria, sono contento di poter contare su di lui e non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 12:25