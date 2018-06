Un Gp particolare per Aleix Espargaró

La settima gara del Campionato MotoGP 2018 vedrà team e piloti impegnati sul Circuito di Catalogna, a pochi chilometri da Barcellona. Pista moderna e spettacolare, sottoposta a riasfaltatura e ad una modifica nella parte finale.

I piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini hanno già avuto modo di apprezzare le modifiche con una sessione di test, utili a preparare l'importante appuntamento spagnolo.

Ad Aleix Espargarò le motivazioni non mancano. Diventato recentemente padre di Max e Mia, Aleix affronterà il GP di casa ancora più determinato a ben figurare con la RS-GP. Per Scott Redding la gara di Barcellona potrebbe essere quella giusta per trovare la confidenza con la moto italiana e fare un ulteriore step.

"Ho lavorato davvero tanto per preparare la mia gara di casa qui a Barcellona – ha detto il catalano -. Ci tengo a fare bene, purtroppo la prima parte di stagione non è andata come speravamo ma i segnali della nostra competitività ci sono. Sarà il mio primo weekend di gara da padre, una grande emozione e una carica in più".

"Quella del Montmelò è una bella pista, il nuovo asfalto è ottimo come abbiamo potuto testare un paio di settimane fa. I miei obiettivi per il resto della stagione non cambiano, dobbiamo lavorare sodo come abbiamo sempre fatto fino ad oggi e ottenere il miglior risultato possibile" ha aggiunto Redding.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 10:40