Un grande ex rivuole la Juve: il Real si intromette

A gennaio, la Serie A potrebbe riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. In estate, invece, la Juventus si augura di poter riavere in rosa un certo Paul Pogba. Il francese pare intenzionato a concludere la sua avventura al Manchester United e sarebbe ben propenso all’idea di tornare ad indossare la casacca della Vecchia Signora.

Classe 1993, il Campione del Mondo in carica ha giocato a Torino, sponda bianconera, per quattro anni, collezionando 178 presenze, con 34 gol segnati. Alla sua terza stagione ai Red Devils, il Polpo sembra aver deciso a rimettersi in gioco altrove, al termine dell’annata. La Juventus lo riabbraccerebbe volentieri, sempre che ci siano le condizioni economiche (lo United l’ha pagato, proprio alla Juventus, 105 milioni di euro nel 2016). Da ricordare che la Vecchia Signora ha la carta Mario Mandzukic (molto gradito ai Red Devils).

Ci sarebbe un club deciso ad impedire questo possibile matrimonio bis. Sarebbe il Real Madrid. Il tecnico Zinedine Zidane ha un debole per Paul Pogba e, da tempo, spinge i vertici del club blanco per acquistarlo e farlo diventare un giocatore del Real Madrid.

Considerato il pressing della Juventus, il Real Madrid, secondo diversi media spagnoli, starebbe pensando di offrire al Manchester United il cartellino di Gareth Bale per poter avere una corsia preferenziale nella corsa a Paul Pogba. In alternativa, attenzione anche al nome di Isco.

L’idea di indossare la casacca del Real Madrid non dispiacerebbe a Paul Pogba, soprattutto se, alla guida del club, dovesse restare Zinedine Zidane, allenatore graditissimo al centrocampista francese.

Toccherà al Manchester United prendere la decisione finale. Chiaramente sarà importante anche il lavoro di Mino Raiola, agente di Paul Pogba e abilissimo in questo tipo di trattative. La Juventus ha buonissimi rapporti con il noto procuratore.

I tifosi bianconeri si sono già espressi in più occasioni. L’idea di rivedere Paul Pogba in bianconero convincerebbe tutti. Ora toccherà alla Juventus mettersi all’opera, sempre che il Real Madrid non si metta di traverso.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 09:47