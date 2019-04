Un grande ex si candida per la panchina dell'Inter

La permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter potrebbe dipendere dal piazzamento finale dei nerazzurri in campionato.

Handanovic e compagni sono al momento saldi al terzo posto, in piena zona Champions League, ma la discontinuità di rendimento avuta dalla squadra in stagione non fa stare tranquilli, neppure a cinque giornate dalla fine.

In ogni caso radiomercato associa il nome di Antonio Conte alla panchina dell’Inter anche in caso di qualificazione alla Champions, con conseguente rivoluzione sul mercato, complice la fine del regime del Fair Play Finanziario che darà più libertà di movimento a proprietà e dirigenza.

Fatto sta che la panchina nerazzurra fa gola se è vero che dalla Francia è arrivata una candidatura a sorpresa da parte di un ex, Patrick Vieira: "Tutti sognano di allenare una squadra in cui hanno giocato. Io ho passato del tempo all'Inter con Dacourt ed è un club che amo” ha detto l’ex centrocampista in un’intervista a 'Canal Plus'.

L’Inter, dove Vieira approdò dalla Juventus nell’estate 2006, quella dello scandalo di Calciopoli, dopo un biennio in bianconero, non è stata certo la squadra in cui il campione del mondo 1998 con la Francia ha giocato di più (appena due anni) e infatti nei sogni del francese c’è anche la panchina dell’Arsenal, dove ha militato per stagioni: “A Londra ho giocato il mio miglior calcio. Diventare manager dei Gunners in futuro? Perché no…".

Una battuta anche su Mario Balotelli, compagno di squadra di Vieira ai tempi dell’Inter e allenato per pochi mesi a Nizza prima del trasferimento di Super Mario a Marsiglia avvenuto a gennao: "Il rapporto con Mario è stato complicato. Io mi aspettavo che si comportasse come un leader, un esempio, ma non è stato in grado di farlo. Abbiamo commesso l'errore di pensare di poter lavorare insieme dopo aver giocato all'Inter. Il suo addio è stata la miglior decisione che potessimo prendere".



SPORTAL.IT | 22-04-2019 22:43