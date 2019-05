Un grande ex si propone per la panchina del Milan

Intervistato in esclusiva a Dazn, Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico dell’Ucraina ha voluto mandare un messaggio a Gennaro Gattuso: “Rino, stai facendo un grande lavoro, continua così”.

Sempre sull’ex compagno di squadra: “Rino ha sempre avuto qualità umane: dà sempre di più per il gruppo, è un grande motivatore. Ha sempre avuto qualità personali importanti per essere allenatore. Non mi aspettavo che Rino diventasse un tecnico completo, soprattutto vedendo lui all’inizio: molto emotivo, litigava con tutti, arbitri e giocatori… adesso si è trasformato e regge bene il lavoro”.

Shevchenko ha poi parlato di un possibile futuro proprio sulla panchina del Milan: “Beh sicuramente un giorno mi piacerebbe allenare il Milan: sono legatissimo alla società e ai tifosi. Adesso quasi tutti i miei ex compagni fanno gli allenatori, molti hanno allenato il Milan: magari tocca anche a me una volta. Ora però un lavoro ce l’ho, sulla panchina della nazionale, anche se il Milan fa parte della mia vita, ma in questo momento sono occupato”.

Un aneddoto riguardante i suoi primi giorni in rossonero: “Ero alla prima settimana al Milan e dopo due ore e mezza mi avvicinai a Billy Costacurta per chiedergli: quando inizia allenamento? Perché era tattica! Per me la tattica era una passeggiata, pensavo che dopo avremmo fatto allenamento. Per cui davvero ho chiesto a Billy se poi sarebbe incominciato l’allenamento. Billy è un grande, ha riso e poi è andato a raccontarlo a tutti”.

In casa Milan tiene banco il futuro di Gattuso: la dirigenza sembra essere intenzionata a cambiare timoniere e nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Eusebio Di Francesco, rimasto a casa dopo l’esperienza alla Roma. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’allenatore abruzzese negli scorsi giorni era a Milano, dove avrebbe incontrato di persona Leonardo e i dirigenti rossoneri. Un vertice conoscitivo per intavolare una possibile trattativa nelle prossime settimane: Di Francesco cerca un immediato rilancio dopo l’amaro esonero dal club capitolino. In caso non andasse in porto la trattativa le alternative sono note: dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini all’allenatore della Samp Marco Giampaolo, in odore di addio. Si allontana l’ipotesi Maurizio Sarri dopo gli ultimi risultati positivi in Premier, dall’estero si fa il nome di Leonardo Jardim, ora al Monaco.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 15:25