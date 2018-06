Un mediano per l'Inter

Mousa Dembélè è il nome nuovo in casa Inter per rinforzare la mediana.

Il centrocampista belga va in scadenza nel 2019 e punta a firmare l’ultimo importante contratto della sua carriera.

Il giocatore classe 1987 in forza al Tottenham, quest’anno ha disputato una delle sue migliori stagioni e nelle due partite degli ottavi di Champions League contro la Juventus, ha mostrato tutta la sua forza fisica, ma anche le ottime doti di impostatore di gioco.

Qualità che farebbero comodo alla nuova Inter che si appresta ad affrontare una stagione particolarmente impegnativa tra campionato e Champions, ed alla ricerca di giocatori pronti e di esperienza.

Per questo, nell’ultimo viaggio in Inghilterra di Ausilio e Gandini, ospiti a casa degli Spurs, si è parlato del centrocampista, per vagliare i margini di una trattativa nella quale magari inserire Brozovic o Perisic, le cui cessione gioverebbero al bilancio per le richieste Uefa.

L’ostacolo più grosso sono le richieste di Dembélé che , stando alle ultime notizie, sarebbero più alte di quanto prende ora Icardi, ovvero 5 milioni più bonus.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 16:55