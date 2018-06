Un 'Mi Piace' di Pjanic sconcerta la Juventus

Un "Mi Piace" di Miralem Pjanic su Instagram scatena le voci di mercato in Spagna e sconcerta il mondo Juve in Italia. Ormai il calciomercato, composto per lo più da indiscrezioni e voci, viene influenzato anche dai social: e il centrocampista bosniaco, rilassato in vacanza con gli amici, domenica ha messo un "Like" su Instagram a una notizia dei media iberici riguardante il suo possibile trasferimento al Barcellona.

Il "Mi Piace" di Pjanic ha subito allarmato i tifosi che hanno chiesto informazioni al centrocampista della Juventus, valutato circa 80 milioni di euro ma considerato praticamente incedibile da Marotta e Allegri.

Domenica il quotidiano catalano Sport ha fatto una lista dei possibili obiettivi del Barcellona per il centrocampo. Il nome di Pjanic figura insieme a quelli di De Jong (Ajax), Thiago Alcantara (Bayern), Rabiot (Psg) ed Eriksen (Tottenham). Secondo un altro giornale della Catalogna, Mundo Deportivo, la commissione tecnica blaugrana avrebbe deciso di investire pesantamente sul centrocampo dopo il no di Griezmann e avrebbe individuato in Pjanic il sostituto ideale di Andres Iniesta.

La cessione di Pjanic potrebbe rientrare nelle strategie di mercato della Vecchia Signora per arrivare alla stella della Lazio Sergey Milinkovic-Savic. Il padre del centrocampista biancocelese spera in un trasferimento a Torino: "La Juventus sarebbe la squadra ideale per mio figlio. Andrebbe in un top club che in Italia è dominante e raggiungerebbe la piena maturità, giocherebbe con giocatori del calibro di Dybala e Douglas Costa e potrebbe vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Vincendo in Europa, Sergej avrebbe anche la possibilità di conquistare il Pallone d'Oro, perché se giochi in una grande squadra puoi ambire a premi simili. Poi Torino è una bella citta, più vivibile rispetto a Roma", ha detto a Tuttosport.

Ufficialmente, Pjanic è considerato incedibile dai bianconeri.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 12:15