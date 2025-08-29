Un Milan ‘spuntato’ è chiamato al riscatto contro il Lecce di Camarda: sarà l’ultima di Gimenez con Allegri?

Rossoneri già al match da non sbagliare: Allegri cerca riscatto al Via del Mare, El Bebote sotto esame tra critiche e voci di mercato

Il campionato è appena iniziato ma per Allegri la sfida con il Lecce, valida per la seconda giornata di Serie A, è già una sfida da non sbagliare. Dopo il ko all’esordio con la Cremonese, il Milan è chiamato a rialzarsi subito al Via del Mare nella prima trasferta stagionale, con la vera svolta che dovrà arrivare soprattutto sul piano della personalità.

Il Diavolo, contro i grigiorossi, ha dato l’impressione di essere ancora troppo simile alla squadra fragile dello scorso anno. Servono carattere, leadership e capacità di reagire se si va sotto nel punteggio, qualità assenti nella prima uscita. Sotto osservazione anche Gimenez. Deludente all’esordio, l’attaccante è chiamato a dare risposte immediate e concrete, quasi in quella che sa già di ultima chance.

Milan, vecchi limiti al debutto: Allegri chiamato a invertire la rotta

Molti difetti di un Milan spuntato sono emersi già alla prima uscita in campionato. Eccezion fatta per Modric, tutta la squadra è apparsa in difficoltà, riproponendo limiti già visti nella scorsa stagione: posizionamenti sbagliati in fase di non possesso, ritmo troppo basso e, soprattutto, assenza di personalità.

La difesa resta il reparto più fragile. La mano di Allegri si intravede, ma non è ancora sufficiente e l’intera impostazione ne risente. Le difficoltà si estendono anche in avanti, dove l’attacco è apparso lento, prevedibile e incapace di creare occasioni pericolose. Un quadro complesso, su cui il tecnico livornese dovrà necessariamente intervenire. Il campionato è solo all’inizio, ma correggere subito questi difetti è fondamentale per provare a invertire la rotta e restare in linea con gli obiettivi stagionali fissati dal club.

Via del Mare crocevia per Allegri: tra assenze e mercato

Ora la testa è solo al Lecce, ma in casa Milan si parla già di un match importante. Non sono giorni semplici per Allegri, tra mercato, l’infortunio di Jashari e una trasferta al Via del Mare tutt’altro che agevole, dove i rossoneri ritroveranno da avversario il giovane Camarda.

In attacco pesano le assenze: Leao rientrerà solo dopo la sosta, Pulisic non è al meglio per un problema alla caviglia. Così sarà Saelemaekers ad affiancare Gimenez. In difesa confermato il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. A centrocampo Modric resta il faro, affiancato da Fofana e Loftus-Cheek, mentre a sinistra agirà Estupinan. Fuori dai convocati Jimenez, probabilmente per motivi di mercato.

El Bebote tra critiche e voci di mercato, a Lecce ultima chance?

All’esordio stagionale a San Siro, tra i nodi più delicati in casa Milan c’è senza dubbio quello legato a Gimenez. Arrivato per prendersi le chiavi dell’attacco rossonero, El Bebote ha deluso contro la Cremonese, incassando critiche pesanti per una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

Il momento non è semplice e il ragazzo sente il peso delle attese, ma Allegri, complice la mancanza di vere alternative, è pronto a concedergli un’altra chance dal primo minuto nella trasferta di Lecce. Una gara che può trasformarsi in crocevia non solo per il cammino del Milan, ma anche per il futuro immediato del centravanti messicano.

Di fatto, il club rossonero è sempre stato alla ricerca di un numero 9 in grado di far reparto come Giroud, ruolo che Gimenez, per caratteristiche, non può interpretare. Così, al netto dell’arrivo di Nkunku, continuano a rincorrersi le voci su un ulteriore innesto in attacco, in particolare su Dovbyk, ai margini del progetto di Gasperini. In questo contesto, una prova di carattere rilancerebbe le quotazioni di Gimenez; al contrario, un nuovo passo falso rischierebbe di spingerlo sempre più vicino all’uscita.