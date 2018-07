"Un nuovo inizio": Caracciolo non vede l'ora

Nuova vita per Andrea Caracciolo: ha firmato un contratto biennale con la Feralpisalò.

"Ringrazio la Feralpisalò, il presidente Giuseppe Pasini e il direttore sportivo Gianluca Andrissi per avermi fatto sentire grande fiducia – ha affermato l'ex bomber del Brescia dopo la firma -. Sono contentissimo di poter proseguire la mia avventura nella provincia di Brescia. Per me è un nuovo inizio, sono carico e motivato. Sono pronto per questa nuova esperienza: non vedo l'ora di iniziare, di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff. Mi metterò subito a disposizione, con grande umiltà".

"Saluto i tifosi, chi supporta questa maglia da tempo e chi spero possa continuare a sostenermi anche in questo nuovo cammino. Dopo tutto, non sono andato lontano…" ha aggiunto l’Airone.

