Un ostacolo fra il Torino e Pereyra

Uno dei giocatori più stimati da Walter Mazzarri è senza dubbio ROberto Pereyra, che il tecnico ha già allenato al Watford.

L'ex centrocampista della Juventus sarebbe disposto a tornare in Italia e il tecnico granata l'ha richiesto a Cairo già nella sessione invernale ma, complici le richieste del Watford ritenute eccessive, l'affare non è andato in porto.

In caso di qualificazione a una competizione europea, però, i piani potrebbero cambiare e Pereyra potrebbe finalmente riabbracciare Mazzarri.

SPORTAL.IT | 04-02-2019 17:40