Un ragazzo denuncia: "Razzismo durante Brescia-Brindisi"

Il Giornale di Brescia ha pubblicato la lettera di un giovane tifoso della Germani. L’ha ripresa Sportando.

"Sono un ragazzo italiano di colore, affezionato tifoso e abbonato del Basket Brescia Leonessa – vi si legge tra l’altro -. In tanti anni che seguo la squadra non mi era mai capitato di assistere ad episodi di razzismo sulle tribune, contrariamente a quanto accaduto in occasione del match casalingo contro Brindisi. I miei vicini di posto hanno utilizzato pesanti insulti razziali, soprattutto nei confronti di Hamilton e Beverly, per esprimere il loro pensiero negativo riguardo alla loro prestazione in campo. Ho perciò deciso di scrivere alla società per chiedere un cambio di posto".

