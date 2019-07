Un solo ostacolo separa Rog dal Cagliari

Il primo nome sulla lista del Cagliari per sostituire Barella è Marko Rog.

Il giocatore, in uscita dal Napoli, ha strizzato l'occhio ai rossoblù tramite il suo entourage: "Il Cagliari può essere una collocazione assolutamente opportuna. Solo in prestito? Dipende molto da cosa accadrà con Barella. Quando parte, magari i sardi possono impegnarsi in maniera più importante" aveva detto Stefano Antonelli, collaboratore del procuratore del croato.

Le due società hanno già trovato l'accordo sulla base di sei milioni di euro ma rimane l'ostacolo dell'ingaggio: Rog percepisce 1,3 milioni l'anno mentre il Cagliari ne offre uno.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 15:03