Un talento del City nel mirino della Juventus

La Juventus ha messo gli occhi su Phil Foden, centrocampista del Manchester City classe 2000 che non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento del contratto con il club inglese.

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, i bianconeri da sempre alla ricerca di nuovi talenti europei sono pronti all'assalto: il contratto di Foden scade nel 2020 e Paratici sarebbe pronto ad approfittarne. Oltre alla Juventus, sul giocatore si è interessato anche il Borussia Dortmund, che nel 2017 soffiò la giovanissima ala Jaden Sancho al City.

"Non so molto – ha detto Guardiola sull'argomento -. Phil sta bene qui e il club non ha dubbi a riguardo, il manager non ha dubbi. Se tutto va bene arriverà presto il rinnovo, ma non sono coinvolto".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 11:15