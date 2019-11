Un tifoso illustre della Juve scende in campo per Balotelli

L’incresciosa vicenda di Verona ha scosso tutto il mondo del calcio italiano. I cori razzisti intonati da alcuni sostenitori gialloblu dalle gradinate dello stadio Bentegodi hanno fatto infuriare Mario Balotelli, ma non solo. Anche alcuni tifosi illustri si sono mobilitati a sostegno dell’attaccante e dell’integrazione.

Forza Mario – È il caso, ad esempio, di Lapo Elkann. L’imprenditore torinese, tifosissimo della Juventus, ha deciso di scendere in campo con una presa di posizione ufficiale. Un messaggio di incoraggiamento a SuperMario, condito da un pizzico di ironia, per manifestargli vicinanza e sostegno nella sua battaglia.

Il Tweet – Ecco il post social condiviso attraverso il profilo ufficiale di Italia Independent, di cui Elkann è azionista di riferimento: “Sei un italiano e hai fatto tanto per l’Italia in Nazionale e ahimè anche per l’Inter e il Milan. Forza Mario, Forza Balotelli io sono con te insieme a tutto il team di Italia Independent” aggiungendo gli hastag #forza mario, #diversityisastrenght, #no al razzismo, #siamo tutti italiani.

La Roma – Anche la Roma è ufficialmente con Balotelli. Il club giallorosso, da alcune settimane in prima linea nella lotta al razzismo (anche se sabato, in occasione di Roma-Napoli, l’arbitro Rocchi ha dovuto sospendere il match per alcuni minuti a causa di alcuni cori di discriminazione territoriale), ha scritto a chiare lettere su Twitter: “La Roma si schiera al fianco di Mario Balotelli per gli insulti razzisti di domenica. Che siano 20 o 2000 persone, il razzismo è inaccettabile. È ora di scegliere da che parte stare, tra chi è pronto a opporsi al razzismo e chi gli permetterà di distruggere il gioco che amiamo”.

SPORTEVAI | 05-11-2019 12:12