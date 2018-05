Un top-scorer per il Lustenau

L'EHC Alge Elastic Lustenau ha messo sotto contratto un potente attaccante come David Labrecque. Il 28enne canadese ha giocato per molti club in Francia fin dal 2012. Nella stagione 2017/18 ha indossato la maglia del Lione realizzando 45 punti (17G/28A e 91 minuti di penalità) in 44 partite.

L'attaccante ha vinto il campionato francese nel 2017 con il GAP e nel 2014 con il Briancon mentre ha conquistato anche due Coppe di Francia (Briancon 2013 e Lione 2018). Ha fatto parte anche dell'EC Red Bull Salisburgo nell'European Trophy, stagione 2011/12.

Il canadese chiude la campagna acquisti per i giocatori nuovi del Lustenau in vista della prossima stagione.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 14:40