Un venerdì con Bronzetti e Paolini

E’ una giornata senza dubbio interessante per il tennis italiano quella che ci apprestiamo a vivere in Slovenia con due nostre connazionali a caccia del pass per le semifinali del Wta 250 di Portoroz.

La premessa doverosa è che si tratta di due incontri, almeno sulla carta, complicati tuttavia le ottime prestazioni offerte finora dalle azzurre inducono ad un minimo di ottimismo.

Alle ore 11:00 è previsto l’ingresso in campo di Lucia Bronzetti, arrivata a quota quattro vittorie tra qualificazioni e main draw; dopo aver rimontato l’americana Bernarda Pera al secondo turno, la ligure se la vedrà ora con Yulia Putintseva, numero 2 del seeding.

La kazaka, numero 44 del ranking Wta, si è aggiudicata un titolo in questa stagione sulla terra battuta di Budapest ed è la classica tennista che, al netto di problemi fisici, timbra il cartellino tutti i giorni.

Per la Bronzetti, capace di scalare quasi 200 posizioni nel 2021, si tratta quindi di un importante banco di prova per testare il livello raggiunto e capire se è in grado di competere con le top 50.

In apertura, i bookmakers concedono nuovamente poche speranze all’italiana tuttavia non va dimenticato che Lucia ha già ribaltato il pronostico sfavorevole con Peterson e Pera.

Intorno all’ora di pranzo, sarà poi il momento di Jasmine Paolini scontrarsi con Sorana Cirstea, testa di serie numero 4 in Slovenia.

La 25enne toscana non ha ancora perso un set a Portoroz dove ha battuto Yastremska e Kalinskaya, esattamente come la bella rumena che non ha lasciato scampo a Watson e Martincova nei primi due turni.

Anche se i quotisti si attendono maggiore equilibrio in questo match, la loro preferenza è andata alla 31enne nativa di Bucarest.

Sottolineato che entrambe le sfide sono inedite e non hanno pertanto precedenti da segnalare, vi salutiamo ricordandovi la possibilità di seguire il torneo di Portoroz sul sito di Goldbet.

OMNISPORT | 17-09-2021 08:56