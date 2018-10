Una big spagnola su Berenguer

Alex Berenguer ha regalato i tre punti contro il Frosinone con un grande gol da fuori area.

L’esterno spagnolo si sta ritagliando un posto da titolare nella formazione del Torino di Walter Mazzarri.

Dopo una stagione vissuta fra alti e bassi, complice anche un adattamento naturale al calcio italiano, il talento del classe 1995 sta cominciando a emergere.

Questo sembra attirare le altre società in giro per l’Europa con in prima fila, secondo quanto riporta As, l’Athletic Bilbao, sempre attento ai giovani calciatori in procinto di esplodere.

Gli spagnoli hanno provato anche a inserirsi nella trattativa fra l’Osasuna e i granata, ma il lavoro incessante di Petrachi ha fatto pendere la bilancia in favore della società di Urbano Cairo.

