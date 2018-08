Una bufala su Dybala spaventa i tifosi

“Paulo Dybala al Real Madrid per 180 milioni di euro e 16 milioni netti di stipendio per l’argentino”. L’indiscrezione è stata lanciata, attraverso Twitter, da un fantomatico giornalista di Olè, Mauricio Hidalgo.

Fantomatico perchè, dopo ulteriori verifiche, il profilo sembra essere un fake: la foto che appare è quella di un professore di giornalismo, Josep Puchades, mentre il nome ‘Mauricio Hidalgo’ è lo stesso di un giornalista protagonista della serie spagnola ‘Aqui no hay quien viva’.

La bomba sembra essersi sgonfiata immediatamente ma ha creato grande clamore nei vari siti nostrani e ha spaventato i tifosi juventini, che iniziavano a discutere su cosa fosse meglio fare vista la cifra molto importante.

L’indiscrezione, che ormai sembra essere stata bollata come una bufala, parlava di un accordo totale fra le due società per 180 milioni di euro e uno stipendio da faraone per l’ex Palermo da 16 milioni netti a stagione, più del doppio di quelli percepiti in bianconero.

A giustificare questo clamoroso trasferimento un rapporto non più idilliaco con l’allenatore Massimiliano Allegri, la chiamata decisiva del tecnico delle Merengues, Julen Lopetegui e la proposta di Florentino Perez di prendere la maglia numero 7, proprio quella lasciata libera da Cristiano Ronaldo, approdato a Torino da qualche mese.

Tutto questo si sarebbe dovuto finalizzare il 31 agosto, giorno di chiusura del mercato in Spagna.

Storia di mercato degna di un romanzo bestseller, ma che ormai sembra destinata a rimanere solo una grande suggestione estiva.

L’unica cosa certa è che il Real Madrid ha acquistato dal Lione, Mariano, per 22 milioni di euro. L’attaccante verrà presentato allo stadio Bernabeu venerdì e firmerà un contratto di 5 anni con i Blancos.

Con Mariano, quindi, non dovrebbe esserci Dybala, con buona pace di Mauricio Hidalgo.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 21:35