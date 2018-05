Una clamorosa offerta per Icardi mette in ansia anche la Juve

Il Chelsea ha pronto una offerta super per Mauro Icardi.

Secondo quanto scrive ‘Cadena Ser’ il club inglese avrebbe formulato la seguente proposta all’Inter per arrivare alla punta argentina: 40 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata.

Una offerta molto stuzzicante per i nerazzurri che però non vorrebbero privarsi dell’ex Sampdoria che sotto la porta è un cecchino d’altri tempi come dimostrano le 29 reti messe a segno in questa stagione.

Per tenerlo però l’Inter deve rinnovargli il contratto e adeguargli l’ingaggio come ha chiesto piuttosto esplicitamente Wanda Nara, moglie e procuratrice della punta: “Ci sono alcuni grandi club disposti a pagare la clausola rescissoria che, a dire il vero, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l’Inter e per questo ci sarà un incontro con il direttore sportivo perché la mia priorità oggi è quella di restare qui. Adesso c’è questa situazione di rinnovo o di partenza”.

L’offerta del Chelsea ha fatto preoccupare non poco la Juventus che nelle ultime settimane sta cullando il sogno di riportare a Torino Alvaro Morata. Marotta ufficialmente ha sempre smentito questa possibilità ma in realtà il club bianconero sta lavorando in gran segreto per portare a termine questo colpo.

Lo dimostrano le foto circolate nei giorni scorsi di un incontro avvenuto a Milano tra la punta spagnola e Fabio Paratici, ds della Juventus: Morata ha già dato l’ok al trasferimento ma i bianconeri dovranno vedersela anche con il Chelsea che chiede almeno 60 milioni di euro.

Intanto l’intreccio tra Inter e Juventus sul mercato prosegue: il club piemontese avrebbe messo nel mirino il terzino Cancelo che i nerazzurri non riscatteranno dal Valencia per ragioni economiche.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 12:10