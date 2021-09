Una ex numero 1 per la Paolini

Dopo la doppia cifra raggiunta ieri per numero d’italiani impegnati a New York, c’è soltanto una nostra connazionale in campo in questo primo mercoledì di settembre con Jasmine Paolini opposta a Victoria Azarenka, testa di serie numero 18.

La bielorussa, classe 1989, è stata numero 1 del ranking Wta tra il 2012 e il 2013, aggiudicandosi per due volte l’Australian Open senza dimenticare il fatto che è stata una delle poche giocatrici a mettere in seria difficoltà Serena Williams quando l’americana era al top della sua straordinaria carriera. Nel periodo post-maternità, arrivata nel 2016, Vika ha ottenuto il suo risultato migliore proprio all’Open degli Stati Uniti dove ha raggiunto la finale nella scorsa stagione, arrendendosi in 3 set alla giapponese Naomi Osaka dopo essersi aggiudicata la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-1.

Dall’altra parte, la Paolini è stata brava a sfruttare un esordio morbido con la kazaka Yaroslava Shvedova, imponendosi per 6-3 6-4, ma ora servirà una impresa per qualificarsi per il 3° turno.

In apertura, i bookmakers si sono ovviamente schierati in favore della 32enne di Minsk che è chiamata a difendere ben 1300 punti nella Grande Mela e non potrà quindi permettersi passi falsi contro giocatrici di classifica inferiore.

Se proprio vogliamo trovare un barlume di speranza per sovvertire l’esito di questa sfida dal pronostico chiuso per l’azzurra, è innegabile che all’Azarenka di questo 2021 sia finora mancato l’acuto nei grandi tornei con due sole semifinali all’attivo a Doha e Berlino, appuntamenti certamente di secondo piano.

OMNISPORT | 01-09-2021 09:00