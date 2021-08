Una francese per la Paolini

Con la pattuglia azzurra eliminata completamente dal torneo Atp 250 di Winston-Salem dopo il ko di Gianluca Mager con Jan-Lennard Struff, c’è rimasta soltanto una nostra connazionale in corsa nei tre appuntamenti di preparazione all’Open degli Stati Uniti.

Ci stiamo infatti riferendo a Jasmine Paolini che sarà impegnata in serata nel secondo turno del Wta di Chicago contro la francese Alizé Cornet. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana è un’atleta dotata di grande grinta, ma purtroppo limitata da un fisico minuto (appena un metro e sessanta di altezza) che ricorda un po’ quello di Sara Errani, capace comunque di disputare una finale al Roland Garros nel 2012.

Come Sarita, anche la Paolini si trova maggiormente a proprio agio sulla terra battuta dove ha ottenuto i risultati migliori di questo 2021, imponendosi nel Wta Challenger di Bol dopo aver raggiunto l’atto conclusivo dell’appuntamento di St. Malo. Grazie soprattutto ai punti di questi due tornei, la toscana si trova attualmente nella top 100 e oggi proverà a conquistare i quarti a Chicago anche se la sua avversaria l’ha battuta in modo netto con il punteggio di 6-1 6-1 nell’unico confronto diretto giocato a Losanna nel 2019.

Per quanto appena scritto, i bookmakers si sono schierati in favore della transalpina in apertura anche se la 31enne di Nizza sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative con un bilancio negativo tra vittorie (16) e sconfitte (19).

OMNISPORT | 25-08-2021 09:42