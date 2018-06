Una Nazionale di calcio italiana va ai Mondiali: impresa storica

La Nazionale femminile di calcio è tornata a qualificarsi per i Mondiali a ben 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione.

Dopo la delusione dell’Italia maschile guidata da Ventura che non è riuscita a centrare l’ingresso ai Mondiali del 2018, a sorridere sono le Azzurre di Milena Bertolini che hanno conquistato il pass battendo a Firenze il Portogallo per 3-0.

All’Artemio Franchi a risultare decisivi sono stati i gol di Girelli, Salvai e Bonansea che hanno permesso all’Italdonne di festeggiare la qualificazione con un turno d'anticipo: l’appuntamento sarà ora in Francia nel 2019. Precisamente dal 7 giugno al 7 luglio.

In Francia ci sarà sicuramente Barbara Bonasea, attaccante della Juventus e della Nazionale, che a fine gara mostra tutta la sua gioia per il grande traguardo raggiunto: “Non mi sembra ancora vero che abbiamo centrato la qualificazione. La squadra ha fatto una grande partita e il mio gol mi ha fatto davvero capire che eravamo al Mondiale. E' un motivo d'orgoglio per noi essere al Mondiale ma sono dispiaciuta invece per i ragazzi che non ce l'hanno fatta. Abbiamo dimostrato con il gruppo e l'umiltà si può fare tutto".

Ed i ragazzi, come li ha chiamati la Bonasea, sono ripartiti nei giorni scorsi alla guida del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini. Gli Azzurri hanno disputato tre amichevoli rispettivamente contro Arabia Saudita, Francia e Olanda totalizzando una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

In campo si è rivisto anche Mario Balotelli che ha lanciato dei buoni segnali al pari dei suoi compagni che hanno cercato di mettere in pratica i primi dettami tattici del 4-3-3 impostato da Roberto Mancini. Il bilancio è abbastanza positivo ma ci sono ancora tanti miglioramenti da fare soprattutto in fase di realizzazione sotto porta dove gli Azzurri risultano ancora troppo imprecisi.

SPORTAL.IT | 09-06-2018 10:15