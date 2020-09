Una nuova opportunità per Karius

Non c’è spazio al Liverpool per Loris Karius, portiere che ha perso il posto dopo una sciagurata finale di Champions League e quindi per l’approdo ai Reds di Alisson.

Il tedesco, che è rientrato in Inghilterra dopo l’esperienza turca al Besiktas, è sul punto di tornare in patria: l’Union Berlino è pronta a dargli fiducia e si sta lavorando sulla formula. Probabile il ricorso a un prestito oneroso con diritto di riscatto che possa accontentare tutte le parti in causa.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 28-09-2020 15:57