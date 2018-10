Una poltrona per Martina Colombari

In Italia, anche nel calcio, è quasi sempre tempo di elezioni. Ed ecco spuntare un nome a sorpresa per una poltrona di un certo prestigio.

L’ex miss Italia Martina Colombari, moglie del vice commissario Alessandro Costacurta, potrebbe essere eletta presidente della Divisione femminile del calcio, che è tornata sotto l’egida della Federcalcio.

In vista dell’assemblea elettiva in programma il prossimo 9 ottobre a Cremona la romagnola sarebbe il candidato forte appoggiato da via Allegri.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 07:00