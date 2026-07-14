Londra, 14 lug. (askanews) – La stazione di Bellingham, nel sud-est di Londra, è stata temporaneamente ribattezzata Stazione di Jude Bellingham, mentre nella capitale britannica è scoppiata la febbre dei Mondiali in vista della semifinale contro l’Argentina. I tifosi sperano che il centrocampista possa segnare un’altra doppietta, come ha fatto nelle ultime due partite a eliminazione diretta, per portare l’Inghilterra alla sua prima finale di Coppa del Mondo dal 1966.
Una stazione ferroviaria di Londra ribattezzata "Jude Bellingham"
In vista della semifinale dei Mondiali di calcio dell'Inghilterra
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