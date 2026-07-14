Una stazione ferroviaria di Londra ribattezzata "Jude Bellingham"

In vista della semifinale dei Mondiali di calcio dell'Inghilterra

Londra, 14 lug. (askanews) – La stazione di Bellingham, nel sud-est di Londra, è stata temporaneamente ribattezzata Stazione di Jude Bellingham, mentre nella capitale britannica è scoppiata la febbre dei Mondiali in vista della semifinale contro l’Argentina. I tifosi sperano che il centrocampista possa segnare un’altra doppietta, come ha fatto nelle ultime due partite a eliminazione diretta, per portare l’Inghilterra alla sua prima finale di Coppa del Mondo dal 1966.