Un big del Real Madrid in vendita: tre club italiani in corsa

Il mercato invernale si avvicina a grandi passi. Tante le opportunità da valutare, diversi i club che puntano a rinforzarsi. Tra queste, spicca il nome di Isco. La 27enne stella del Real Madrid, secondo il MundoDeportivo, starebbe riflettendo sul proprio futuro. Zinedine Zidane non gli sta concedendo spazio e lo spagnolo non vuole perdere i prossimi Europei. Da qui la concreta possibilità che possa, a gennaio, andare a giocare altrove.

Diversi i club sulle tracce del fenomenale Isco. Oltre al Tottenham (che potrebbe mettere sul piatto Christian Eriksen, tanto gradito a Zinedine Zidane), attenzione alle “piste italiane”. Sarebbero tre le squadre di Serie A che potrebbero farsi avanti, sempre che il Real Madrid decida di aprire al prestito o abbassi le pretese (ha una clausola rescissoria monster da 700 milioni di euro). Da ricordare che Isco ha un contratto garantito sino al giugno del 2022.

La Juventus cerca Isco da diverso tempo. Ci avrebbe provato anche durante il mercato estivo. Da capire chi uscirebbe per far posto allo spagnolo. Il nome di Federico Bernardeschi potrebbe essere la soluzione. Molto dipenderà dall’eventuale vantaggio economico che ne trarrebbe la Juventus.

Il Napoli ha un certo Fabian Ruiz che intriga moltissimo il Real Madrid. L’idea di una trattativa che coinvolga Isco non è da escludere, anche se Carlo Ancelotti ha già ribadito, più volte, che Fabian Ruiz è un giocatore fondamentale per la sua squadra.

Attenzione anche all’Inter. Antonio Conte si è lamentato per la rosa troppo stringata. Beppe Marotta ha dichiarato che cercherà di accontentarlo, sfruttando le opportunità che offrirà il mercato. Isco potrebbe essere una grande opportunità.

Isco non è l’unico giocatore che il Real Madrid potrebbe lasciar andare via. Anche Gareth Bale pare in uscita (starebbe parlando con lo Shanghai Shenhua). La voglia di cambiare in casa Real è evidente.

Il fatto che tante squadre italiane siano in corsa per Isco conferma come l’appeal del calcio italiano sia tangibile, molto più alto rispetto agli anni recenti.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 08:34