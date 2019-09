Serata di gloria per l’Albania, che a Elbasan batte per 4-2 l’Islanda in una gara valida per le qualificazioni a Euro2020.

La squadra di Reja termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 (gol di Dermaku) ma è nella ripresa che arrivano gol a grappoli. Dopo l’1-1 ospite (Sigurdsson), tocca a Hysaj riportare i suoi avanti. Gli isolani non mollano e fanno 2-2 con Kolbeinn Sigthorsson. La doppietta di Cikalleshi chiude i conti.

SPORTAL.IT | 10-09-2019 22:42