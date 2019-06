Una super Bonansea stende l'Australia

Esordio più che positivo per la Nazionale femminile: le ragazze della Bertolini si sono imposte per 2-1 sull'Australia grazie alla doppietta di Barbara Bonansea.

Dopo neanche cinque minuti la Kerr spaventa le Azzurre: cross dalla sinistra, intervento mancato dalla Gama e colpo di testa della numero 20 che fortunatamente termina alto. Le ragazze della Bertolini però rispondono subito con la Mauro che conclude di destro da posizione defilata, parata bassa di Williams.

Al nono minuto un lancio dalla retroguardia viene intercettato dalla Bonansea che grazie a uno scatto si porta a tu per tu con Williams e mette la firma sul gol del vantaggio. Dopo un non breve controllo, però, il VAR annulla la rete per fuorigioco millimetrico dell'attaccante della Juventus Women.

Al 20' minuto una trattenuta della Gama, ammonita nell'occasione, su Kerr viene punita dall'arbitro con un calcio di rigore. Dagli 11 metri va proprio il numero 20 australiano che calcia alla sua sinistra: la Giuliani è bravissima a respingere ma la Kerr torna sulla sfera e sigla l'1-0. Le ragazze della Bertolini provano a reagire ma al 26' le avversarie colpiscono una traversa con un tiro insidioso che la Giuliani respinge sul montante.

Nonostante le ottime giocate e la presenza quasi costante nella metà campo avversaria, le Azzurre vanno a riposo sotto di una rete.

Nei primi minuti della ripresa la fisicità delle australiane mette in difficoltà Gama e compagne che rischiano al 54' quando la Giuliani respinge un tiro da dentro l'area.

Al 56' le Azzurre trovano il meritato pareggio: le 'Matildas' pasticciano in difesa, ne approfitta la Bonansea che supera con una finta di corpo la Polkinghorne e deposita in rete con il destro.

A 10 minuti dal termine la Sabatino, subentrata alla Mauro, riceve un cross dalla retroguardia, calcia sul palo ma è la più lesta sulla ribattuta e segna il 2-1. Ancora una volta però il VAR segnala la posizione di offside dell'attaccante del Milan Women.

Nei minuti di recupero esplode la gioia azzurra: calcio di punizione vicino al fallo laterale, cross in mezzo e colpo di testa vincente della Bonansea che regala i tre punti all'Italia!

