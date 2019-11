Una tripla di solidarietà per il Pistoia Basket, che in occasione della sfida interna di domenica prossima tra la OriOra e i campioni d'Italia della Reyer Venezia (PalaCarrara, ore 17.30) sarà protagonista di tre iniziative a sfondo benefico.

La prima riguarda Pistoia Fair City, progetto studiato in collaborazione con Confesercenti Pistoia e Toscana Turismo & Congressi che prevede un pacchetto omaggio (soggiorno, tour della città e biglietto del match) per un tifoso di ciascuna delle squadre che saranno ospiti a Pistoia durante il campionato di Serie A. In via eccezionale però, questo weekend sarà ospite in città un'intera famiglia di abbonati orogranata, tra le tante vittime dei danni recentemente causati dall’acqua alta in laguna. Un piccolo gesto attraverso cui il Pistoia Basket ha voluto abbracciare idealmente tutta Venezia.

La seconda è una catena di solidarietà dal nome “C’era una volta… la magia in un piccolo gesto”. In collaborazione con Mr Wizard, sarà organizzata una raccolta di libri per bambini che partirà prima del match di domenica all’ingresso della tribuna centrale. La raccolta, gestita insieme all'Associazione Yippo (che si occupa di clownterapia), proseguirà poi presso i punti vendita Mr Wizard nei giorni successivi. Tutti i testi e i regali raccolti per i bambini ricoverati saranno consegnati da capitan Della Rosa e compagni nel corso della visita al reparto di pediatria dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia prevista la settimana antecedente a Natale.

La terza è la campagna social #RifiutoilPregiudizio di Special Olympics Italia, alla quale hanno aderito tantissimi istituti scolastici e il mondo del basket, con in prima linea le squadre di Serie A ed LNP, per promuovere la XVI European Basketball Week ma soprattutto per lanciare un forte messaggio culturale: il canestro è ai pregiudizi per contrastare il bullismo e l’emarginazione nei confronti degli alunni con disabilità intellettive. In questa occasione, domenica al PalaCarrara saranno graditi ospiti 30 ragazzi della sezione pistoiese di Special Olympics.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 11:02