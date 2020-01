Un'altra giallorossa per Cerri

Alberto Cerri potrebbe lasciare il Cagliari nel corso del mercato di riparazione. Leonardo Pavoletti scalpita e l'attaccante parmense, che con il rientro del livornese avrebbe ancora meno spazio, ha mercato sia in Italia che in Europa.

In estate, per l'ex juventino, si erano fatti avanti il Brescia e il Lecce. Ora, stando a quanto riferisce la stampa turca, è oggetto di corteggiamento da parte del Galatasaray. Anche il Besiktas, altro club di Istanbul. sarebbe in corsa.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 17:44