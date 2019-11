Under 17, Brasile amaro per l'Italia

L'Italia è stata eliminata dai Mondiali di calcio Under 17, in corso di svolgimento in Brasile, perdendo 2-0 ai quarti di finale proprio contro i padroni di casa. Decisive, per la vittoria della nazionale giovanile verdeoro, le reti di Patryck al 6' e Peglow al 40'.

Nulla da fare, quindi, per gli Azzurrini allenati da Carmine Nunziata, che dopo aver superato la fase a gironi ottenendo il secondo posto nel Girone F, e dopo aver battuto l'Ecuador per 1-0 negli ottavi, si è dovuta arrendere ai padroni di casa, che ora se la dovranno vedere in semifinale contro la Francia, qualificata grazie al roboante 6-1 inflitto alla Spagna.

Le altre due semifinaliste sono il Messico e i Paesi Bassi, che hanno avuto la meglio rispettivamente sulla Corea del Sud per 1-0 e sul Paraguay per 4-1.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 11:21