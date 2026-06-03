Under 17, Diego Perillo, segnatevi questo nome: ha fatto già meglio di Pio Esposito e vuol portare l'Italia in finale

Domani a Tallin gli azzurrini affrontano in semifinale i pari età della Spagna, si punta sul baby-talento dell'Empoli che sta bruciando le tappe

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Con la fase a gironi del Campionato Europeo U.17 in Estonia ormai conclusa, quattro squadre restano in lizza per il titolo continentale. Spagna, Italia, Francia e Belgio si contenderanno il trofeo. Domani sera al Lilleküla Stadium di Tallinn (alle 20 locali, le 19 in Italia, diretta tv in chiaro su RaiSport, canale numero 58 del Digitale Terrestre, streaming attivo su RaiPlay) c’è la semifinale Italia-Spagna che è anche la sfida tra i talenti che più hanno brillato nella manifestazione (e non solo).

Le stellne della Spagna

Tra gli iberici Tunkara, Enzo Alves, Imga e Mayans sono stati i migliori. Dovessero spuntarla sugli azzurri Tunkara sarebbe sulla strada per il titolo di MVP. Il giovane prodigio del Barcellona, a soli 16 anni, un anno in meno del limite di età per partecipare agli Europei, è l’ unico giocatore spagnolo ad aver giocato da titolare in tutte e tre le partite della prima fase a gironi, segnando un gol e fornendo quattro assist. Bene anche Enzo Alves, unico semifinalista con due gol, si trova di fronte alla sfida di vincere la Scarpa d’Oro.

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Il boom di Perillo

Tra gli azzurrini, assieme a Fugazzola dell’Atalanta (un gol e un assist) ha impressionato Diego Perillo dell’Empoli che però non è più una sorpresa. I numeri dicono che è Il miglior attaccante italiano in questa fascia d’età nell’ultimo decennio. Le sue statistiche superano quelle di Pio Esposito , la rivelazione dell’Inter in questa stagione, e quelle di Moise Kean, titolare nella nazionale italiana da diversi anni. In questo Campionato Europeo, ha segnato il gol della vittoria per gli Azzurri nella partita d’esordio contro la Francia, una rete decisiva per l’esito del Gruppo B, che l’Italia ha poi vinto. L’attaccante dell’Empoli ha anche fornito un assist .

Con l’Under 17 è stato il suo trentaseiesimo gol in stagione, il tredicesimo con la maglia azzurra, il primo nella fase finale dell’Europeo: superati Kean (fermo a 8 reti) Cutrone, a quota 11 gol. I numeri stagionali certificano il salto definitivo. In maglia Empoli Under 17 ha collezionato 22 presenze, 1633 minuti e 23 gol nella squadra allenata da Tonelli. In più ha già debuttato in Primavera 2, entrando nel match con il Bari a 10 minuti dalla fine. Per un classe 2009, non male ma è solo l’inizio.

I modelli del babybomber

Come modelli ha – per sua stessa ammissione “Stiven Shpendi e Francesco Pio Esposito”. Nato a Prato (la squadra dove mosse i primi passi in Italia un certo Bobo Vieri, pratese d’adozione) inizia giocando in un parcheggio dietro casa, in un parco, con la mamma Lucia che aspettava che facesse buio per richiamarlo a tornare a casa. Muove i primi passi nel mondo del calcio a soli cinque anni con la maglia della Vaianese Impavida Vernio, società dilettantistica toscana. L’anno successivo passa al Prato, prima di trasferirsi alla Maliseti Tobbianese nell’estate del 2016, dove viene notato dall’Empoli, che lo tessera nella stagione seguente. Domani l’Italia si affiderà soprattutto a lui per spezzare l’incantesimo di un anno per i colori azzurri.