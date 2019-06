Under 21, corsa a tre per il dopo Di Biagio

All’indomani dell’addio di Gigi Di Biagio alla panchina dell’Under 21 fiocca il toto-nome di chi dovrà raccogliere l’eredità del tecnico romano e iniziare a pensare all’Europeo 2021 in programma a

L’idea della Federazione sarebbe quella di proseguire sulla strada dei tecnici federali: in lizza quindi Paolo Nicolato, che bene ha fatto con l’Under 20, e Alberigo Evani, già ct ad interim dell’Under 21 durante la breve esperienza di Di Biagio al timone della Nazionale maggiore tra l’era Ventura e quella Mancini e attualmente componente proprio dello staff tecnico della Nazionale maggiore.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', però, a dure l’ultima parola potrebbe essere lo stesso Mancini, nella dinamica di un rapporto sempre più stretto tra Italia A e Under 21.

In questo senso il ct azzurro potrebbe suggerire il nome di Angelo Gregucci, ex collaboratore dello stesso Mancini in diverse esperienze professionali e reduce dalla sfortunata esperienza alla Salernitana, durata pochi mesi e conclusa a una giornata dalla fine della stagione regolare, prima del playout contro il Venezia, poi vinto dai granata con in panchina Leonardo Menichini.



SPORTAL.IT | 26-06-2019 14:01