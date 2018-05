Under 21, Di Biagio torna e perde contro il Portogallo

Gigi Di Biagio è ritornato sulla panchina dell’Under 21 in occasione dell’amichevole contro il Portogallo, ma gli azzurrini, complice una difesa disattenta, escono sconfitti per 3-2.

L’attaccante dei lusitani Jota, approfitta di un doppio errore di Calabria e porta i suoi in vantaggio per 2-0. Italia che prova a reagire e accorcia le distanze con Parigini, bravo a ribadire in rete un cross basso di Verde.

Ma al tramonto del primo tempo i ragazzi del commissario tecnico Rui Jorge siglano il gol del 3-1 questa volta con Goncalves.

La ripresa è un monologo azzurro ma, nonostante la rete di Federico Bonazzoli su rigore, Di Biagio e i suoi escono dal campo di Estoril con una sconfitta.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 22:20