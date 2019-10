Under 21 in bianco, Kean la fa grossa

Rallenta già alla seconda partita il percorso dell'Italia Under 21 verso la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma in nel 2021.

Dopo la vittoria su Lussemburgo i ragazzi di Nicolato si sono fatti imbrigliare dall'Irlanda. A Dublino finisce 0-0 così i verdi restano al comando della classifica con 10 punti in quattro partite. Poi l'Islanda a quota sei e l'Italia con quattro.

Gara nervosa e poco spettacolare in cui gli Azzurrini cadere nelle procazioni dei padroni di casa. Nel primo tempo rischia l'espulsione Tonali, nella ripresa Nicolato ha mandato in campo Cutrone e Kean, venendo però tradito dall'ex juventino che al 63' spinge via Parrott colpevole di avergli fatto un brutto fallo. Doppia espulsione e ad un'Italia già poco ispirata non è restato che difendere il punticino.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 00:13