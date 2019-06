Under 21, la Spagna ringrazia Fabian Ruiz e trionfa

La Spagna ha vinto gli Europei Under 21 organizzati in Italia. Le Furie Rosse, sconfitte nella gara d'esordio dagli Azzurri (non mancano i rimpianti da parte dei nostri, fuori anche dalle semifinali), hanno battuto per 2-1 la Germania nella finale di Udine.

A sbloccare la partita al 7' il "napoletano" Fabian Ruiz con una grande conclusione, il raddoppio arriva nella ripresa grazie a Dani Olmo al 69'. Nel finale gli iberici colpiscono una traversa con Soler, poi i tedeschi dimezzano le distanze con Amiri ma è troppo tardi.

Grazie a questo successo, la Spagna raggiunge l'Italia nell'albo d'oro con cinque trionfi.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 23:01