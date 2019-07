Under 21, Nicolato è il nuovo ct

Il flop all’Europeo casalingo del 2019, costato anche il passo per le Olimpiadi 2020, ha posto fine all’esperienza di Gigi Di Biagio come ct dell’Under 21.

La Federazione ha allora già ufficializzato il nome del successore. Si tratta di Paolo Nicolato, tecnico federale proveniente dall’Under 20, spintasi fino alle semifinali dell’ultimo Mondiale, e in precedenza ct dell’Under 18.

Il tecnico nativo di Lonato, nel vicentino, 53 anni, ha lavorato nelle giovanili del Chievo, vincendo lo scudetto Primavera 2014, per poi debuttare in C alla guida del Lumezzane.

Nicolato guiderà gli Azzurrini da settembre nelle Qualificazioni all’Europeo 2021 la cui fase finale si svolgerà tra Slovenia e Ungheria.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 13:58