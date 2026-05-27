Under 21, saranno famosi: convocazioni mai viste prima, tanta Juve Stabia e un 18enne della Primavera della Roma

Con la maggior parte del gruppo storico impegnata con Baldini per le amichevoli della nazionale maggiore in panchina con l'Albania ci va Nunziata

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il futuro è oggi, spazio ai giovani. Convocazioni inedite per la Nazionale Under 21 che affronterà in amichevole l’Albania lunedì 8 giugno a Fontanafredda (ore 18.15 – diretta Rai 2). Con il ct Silvio Baldini alla guida dell’Italia per le due amichevoli con Grecia e Lussemburgo, l’Under è stata affidata a Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 20. L’allenatore di San Gennaro Vesuviano aveva già allenato gli Azzurrini nello scorso biennio, sedendosi in panchina per 23 volte. Con la maggior parte del gruppo Under 21 ‘promosso’ in Nazionale maggiore ci sarà un nucleo di calciatori che ha vissuto fin qui il ‘ciclo’ Baldini, e che farà da guida alla nidiata degli Under 20 che Nunziata ha selezionato.

In quattro dalla Juve Stabia

Tra i 23 convocati spicca la presenza massiccia di giocatori della Juve Stabia. Dopo la bella stagione in cui hanno sfiorato anche la finale dei playoff di B ecco il “premio” per i centrocampisti Mattia Mannini, Aaron Ciammaglichella, Kevin Zeroli e per l’attaccante Alvin Okoro. Stupisce però l’assenza di Cacciamani, che era anche in “odore” di convocazione per la nazionale maggiore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è anche un 2007 nella lista di Nunziata

Altra relativa novità la chiamata per Cristian Cama (unico nato nel 2007) che è il più giovane del gruppo, ma con già 50 presenze all’attivo con le Nazionali Giovanili, nonché campione d’Europa nel 2024 a Cipro con l’Under 17. L’esterno difensivo gioca nella Primavera della Roma ma già da qualche anno ha catturato i riflettori per la sua crescita costante.

Nunziata ha convocato 23 calciatori, con Berti, Fortini, Guarino e Vavassori che saranno in raduno a Coverciano con la Nazionale maggiore fino a domenica 31: oltre a questi quattro, anche Mascardi, Calvani, Zeroli, Mannini, Okoro e Pafundi hanno già respirato l’aria dell’Under 21. Sono 9 i calciatori classe 2006 convocati.

Sarà il settimo confronto con l’Albania, l’ultimo dei quali risale al settembre del 2018 (vittoria 3-1 a Cagliari, gol di Dimarco, Murgia e Parigini). Nel complesso gli Azzurrini hanno vinto cinque dei sei precedenti, con un solo pareggio per 0-0 ad agosto 2016 nell’amichevole di San Benedetto del Tronto. La vittoria più larga, invece, è il 4-0 del 2007 a Pontedera nelle qualificazioni all’Europeo, match in cui segnarono Lupoli, Criscito, Dessena e Acquafresca. Sarà la seconda partita della storia dell’Under 21 a Fontanafredda. L’unico precedente è datato 12 novembre 1986, un’amichevole Italia-Austria terminata 0-0: per gli Azzurrini di Cesare Maldini in campo fra gli altri la coppia centrale Billy Costacurta-Paolo Maldini e in attacco Nicola Berti.

I convocati di Nunziata

Questa la lista dei convocati

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);

Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).