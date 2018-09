Under: "Il ritiro è servito"

La Roma travolge il Frosinone e Cengiz Under, tra i migliori in campo, dà il merito al ritiro: "Siamo sempre stati uniti in passato, ma forse il ritiro è servito per stare ancora più insieme e capirci meglio".

"E' una vittoria molto importante, ma non guardiamo la classifica, ragioniamo partita per partita: tutte sono da vincere, come quella di sabato contro la Lazio. Abbiamo dimostrato un ottimo gioco, ma è presto per dire dove possiamo arrivare, comunque siamo una squadra molto forte".

SPORTAL.IT | 27-09-2018 13:10