Under tentato dalla Bundesliga

Le big d’Europa continuano a seguire da vicino le prestazioni di Cengiz Under.

L’esterno offensivo turco ha iniziato la stagione realizzando ben due reti contro Frosinone e Viktoria Plzen. Una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie che faticano a contenere la sua velocità palla al piede e l’imprevedibilità nel dribbling.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarebbero sulle tracce del giocatore giallorosso. Non solo: i due club tedeschi sarebbero disposti a presentare un’offerta ufficiale già nel mercato di gennaio. La Roma non ha alcuna intenzione di cedere Under e infatti, nelle prossime settimane, è previsto un incontro tra il suo agente e Monchi per trattare il rinnovo del contratto.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 12:50